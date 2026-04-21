Η κυρία Σοφία από τη Ρόδο μπορεί να είναι 82 ετών με έξι εγγόνια, όμως δεν εγκαταλείπει τα όνειρά της. Αντιθέτως, είναι μαθήτρια και μάλιστα πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με ένα από τα εγγόνια της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, είπε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει στο πανεπιστήμιο στο μέλλον, ενώ σημείωσε ότι με τον εγγονό που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο δεν έχουν πολλές επαφές. Εντούτοις, ο ίδιος της έχει πει: «Αν σε πειράξει κανένας στην τάξη, γιαγιά, να μου το πεις».

Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Οικονόμου, είπε πως η κυρία Σοφία ήρθε στο Λύκειο από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. «Από την πρώτη στιγμή είδα τη ζωντάνια της και τη θετική ενέργεια που εξέπεμπε», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το τι είδους μαθήτρια είναι η κυρία Σοφία, ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Είναι καλή μαθήτρια και τακτική και επιμελής, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλής μαθήτριας. Βοηθάει στη χορωδία και στα θεατρικά, στα πάντα, σαν να είναι μαθήτρια 15-16 ετών».

Η κυρία Σοφία, μάλιστα, συμμετείχε στην παρέλαση στη Ρόδο και ο κόσμος την καμάρωσε και την χειροκρότησε.

«Η πρόταση είχε γίνει και για την προηγούμενη παρέλαση, αλλά δεν το είχα αποφασίσει. Μετά σκέφτηκα: Μανδράκι – Δημαρχείο δεν είναι μεγάλη απόσταση, θα τα καταφέρω πιστεύω… η ένταση του βαδίσματος ήταν λίγο έντονη για εμένα, λίγο στο τέλος ζορίστηκα, αλλά όλα καλά, τα κατάφερα και είμαι χαρούμενη», είπε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».