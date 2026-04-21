Μία 19χρονη κοπέλα εντοπίστηκε ημίγυμνη μέσα σε αστικό λεωφορείο από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο φρόντισε να τη βοηθήσει να επιστρέψει στο σπίτι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Πετρούπολη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η νεαρή είχε κατεβασμένο το παντελόνι και φαινόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

Ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας φρόντισε για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου θα εξεταστεί από γιατρούς και ενδεχομένως και ιατροδικαστή.

Κατά πληροφορίες, ο πατέρας της 19χρονης κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι η κόρη του αντιμετωπίζει χρόνια ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή την οποία σταμάτησε.