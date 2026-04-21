Ο ΠΑΟΚ έκλεισε έναν αιώνα ζωής και ένα από τα βίντεο που ετοίμασε η ΠΑΕ είναι αυτό για την εποχή του Ιβάν Σαββίδη, την πιο επιτυχημένη στην ιστορία του συλλόγου, η οποία άρχισε το 2012.

Ήταν το 2012 όταν ο Σαββίδης αγόραζε τις μετοχές της ΠΑΕ, η οποία είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έλυσε, καταφέρνοντας στη συνέχεια να χτίσει μια ομάδα που πανηγύρισε πολλές φορές.

Σε αυτά τα 14 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει τα δύο από τα τέσσερα, συνολικά, πρωταθλήματά του και τα τέσσερα από τα οκτώ, συνολικά, κύπελλά του, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του έκανε νταμπλ (2019), κατακτώντας μάλιστα αήττητος το πρωτάθλημα.

Τα γεγονότα δείχνουν πως η εποχή Σαββίδη είναι η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του «δικεφάλου του βορρά» και η ΠΑΕ φρόντισε να ετοιμάσει ένα βίντεο με τις μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα χρόνια, υπενθυμίζοντας παράλληλα όσα έχει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ για την ομάδα.