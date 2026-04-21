Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του και η ΠΑΕ έφτιαξε μια ξεχωριστή playlist με τα βίντεο που καταγράφουν μεγάλες στιγμές της ομάδας σε αυτόν τον πρώτο αιώνα ζωής της.

Τη Δευτέρα (20/4) ο «δικέφαλος του βορρά» έγινε 100 χρόνων και οι οπαδοί του το γιόρτασαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου και συγκεντρώθηκαν. Οι εορτασμοί, όμως, δεν θα σταματήσουν σε αυτό.

Η ΠΑΕ έχει οργανώσει κι άλλες δράσεις προσεχώς ενώ με ανάρτησή της στα social media παρουσίασε μια ξεχωριστή playlist, ανέφερε, με τα βίντεο του PAOK TV για τα 100 χρόνια της ομάδας.

Βίντεο από τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας μέχρι και το πρωτάθλημα του 2024, το 4ο στην ιστορία των «ασπρόμαυρων», με τη νίκη στην έδρα του Άρη και την κατάμεστη Τούμπα στη συνέχεια για τους πανηγυρισμούς.