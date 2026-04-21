Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς βρίσκεται στο προσκήνιο με τον 26χρονο αρσιβαρίστα να έχει περάσει ηδη το κατώφλι των φυλακών του Κορυδαλλού, αφού κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα από την πλευρά της, δείχνει στην κάμερα τα μετάλλια και κύπελλα που κέρδιζε στο παρελθόν ο εγγονός της και δηλώνει συγκλονισμένη που βρέθηκε να εμπλέκεται σε μία τόσο τραγική υπόθεση.

«Ε είναι να μην είμαι στεναχωρημένη;».

Νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν από την ανάλυση των κινητών όλων των εμπλεκομένων, καθώς και από τις τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης, που θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας.