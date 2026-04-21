Ο Τζεφ Μπέζος βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 10 δισ. δολαρίων από επενδυτές, με αποτίμηση 38 δισ. δολαρίων για το εργαστήριό του, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να κατανοεί τον φυσικό κόσμο και να μετασχηματίζει τη μηχανική και τη βιομηχανική παραγωγή. Η εταιρεία, με κωδική ονομασία Project Prometheus, σχεδιάζει να κλείσει άμεσα έναν γύρο χρηματοδότησης με αποτίμηση 38 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των νέων κεφαλαίων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία, η οποία θα καταστήσει την εταιρεία μία από τις καλύτερα χρηματοδοτούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου παγκοσμίως, περιλαμβάνει αρχική χρηματοδότηση ύψους 6,2 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκε τον Νοέμβριο, αλλά έχει επεκταθεί λόγω αυξημένης ζήτησης. Ο Τζεφ Μπέζος συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχικών επενδυτών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο ιδρυτής της Amazon αναλαμβάνει επιχειρησιακό ρόλο μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021.

Η νέα χρηματοδότηση είναι ξεχωριστή από μια εταιρεία συμμετοχών, για την οποία το Prometheus αντλεί επίσης δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο την απόκτηση μετοχικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από την τεχνολογία που αναπτύσσει, όπως είχαν αναφέρει οι Financial Times. Σε αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται εταιρείες μηχανικής, αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού. Η επενδυτική αυτή εταιρεία θα έχει πρόσβαση σε δεδομένα από τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης του Prometheus.

Ο Τζεφ Μπέζος και ο συνδιευθύνων σύμβουλος Βίκραμ Μπατζάι ηγούνται και των δύο προσπαθειών άντλησης κεφαλαίων. Μεταξύ των επενδυτών στον νέο γύρο περιλαμβάνονται οι JPMorgan και BlackRock, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Ο γύρος χρηματοδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ το Prometheus, η BlackRock και η JPMorgan αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και γραφεία στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη, αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που κατανοούν τους νόμους της φυσικής και μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανίες που σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο. Στόχος της είναι η χρήση εξειδικευμένων μοντέλων για την επιτάχυνση χειροκίνητων διαδικασιών και τη μείωση των απαιτούμενων πόρων. Για την υποστήριξη των προσπαθειών αυτών έχει προσλάβει εκατοντάδες εργαζομένους, μεταξύ των οποίων επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικούς σε συγκεκριμένους κλάδους και άτομα με εμπειρία στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Financial Times ανέφεραν ότι η εταιρεία προσέλκυσε τον Κάιλ Κόσικ, πρώην εργαζόμενο της OpenAI και συνιδρυτή της xAI, για να εργαστεί σε έργα υποδομών. Ο Κόσικ είχε προηγουμένως ηγηθεί των προσπαθειών στην νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ για την κατασκευή του υπερυπολογιστή Colossus.