Τουρκικές εταιρείες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδιο στο πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το οποίο κατασκευάζεται από τη Rosatom, όπως δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας.

Ο πυρηνικός σταθμός στο Ακουγιού κατασκευάζεται στην μεσογειακή επαρχία της Μερσίνας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας του 2010 αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τουρκία στοχεύει να θέσει σε λειτουργία την πρώτη μονάδα του σταθμού ισχύος 4,8 γιγαβάτ με τέσσερις αντιδραστήρες τους επόμενους μήνες. Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται να παράγει περίπου το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η Ρωσία είχε παράσχει 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση για το έργο.

Η Τουρκία στοχεύει να φτάσει τα 7,2 γιγαβάτ πυρηνικής ισχύος έως το 2035 και τα 20 GW έως το 2050. Σχεδιάζει να συμπληρώσει τους συμβατικούς πυρηνικούς σταθμούς με μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Η Άγκυρα βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για δύο επιπλέον πυρηνικά εργοστάσια που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην επαρχία Σινόπ της Μαύρης Θάλασσας και στην περιοχή της Θράκης.