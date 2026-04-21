Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης για προσωπικές υποθέσεις και αναμένεται να έχει συναντήσεις και με στελέχη του ΠΑΟΚ, ενώ είναι άγνωστο αν θα δει από κοντά τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.

Οι «ασπρόμαυροι» γιορτάζουν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του συλλόγου και στην πόλη βρίσκεται πλέον και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, για προσωπικές υποθέσεις.

Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, ο Σαββίδης θα συναντηθεί με στελέχη της ΠΑΕ αλλά και με την ομάδα, η οποία καλείται να αφήσει πίσω της την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ και το -8 στο πρωτάθλημα, έχοντας μπροστά της τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το Σάββατο (25/4) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και είναι άγνωστο αν θα βρίσκεται ή όχι στο γήπεδο ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ.