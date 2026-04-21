Σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης με την Ελλάδα περνά η Άγκυρα, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιτίθεται ανοικτά στην Αθήνα και να «σβήνει» ουσιαστικά τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Με οξύτατη ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τους ελληνικούς χάρτες «φανταστικούς» και «απαράδεκτους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν τουρκικές θαλάσσιες περιοχές ευθύνης και στερούνται κάθε νομικής ισχύος.

Στο στόχαστρο μπαίνουν οι χαρτογραφήσεις και οι περιορισμοί στην αλιεία που αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, με την Τουρκία να καταγγέλλει ότι η Ελλάδα χαράσσει μονομερώς απαγορευμένες ζώνες σε περιοχές όπου «δεν έχει καμία αρμοδιότητα». Η Άγκυρα κάνει λόγο για «ανυπόστατους χάρτες» που δημιουργούν «ανύπαρκτα θαλάσσια σύνορα» και επιμένει ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι «μη γενόμενες» για την τουρκική πλευρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι περιορισμοί στην αλιεία πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, σε διεθνή ύδατα και θαλάσσιες ζώνες όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα, είναι «παράνομοι» και «δεν θα γίνουν δεκτοί». Το τουρκικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι οι ελληνικοί χάρτες που «παραβιάζουν τουρκικά δικαιώματα» είναι «άκυροι» και προειδοποιεί ότι καμία τέτοια «μονομερής και παράνομη» κίνηση της Ελλάδας δεν πρόκειται να αναγνωριστεί.

Η Άγκυρα προβάλλει εκ νέου το αφήγημα περί «ιστορικών και νομικών δικαιωμάτων» της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δεσμευόμενη ότι θα προστατεύσει «με κάθε μέσο» τις δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων. Την ίδια στιγμή, κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί μέσω των χαρτών να παγιώσει de facto επεκτατικές διεκδικήσεις σε θαλάσσιες ζώνες χωρίς συμφωνημένη οριοθέτηση, τροφοδοτώντας μια νέα κρίση στις ήδη εύθραυστες ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παρότι στην ανακοίνωση γίνεται τυπική αναφορά στην ανάγκη διαλόγου και σε πλαίσιο «καλής γειτονίας», ο ιδιαίτερα επιθετικός τόνος απέναντι στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει ούτε κατά χιλιοστό από τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες.

Η νέα αυτή φραστική επίθεση του τουρκικού ΥΠΕΞ έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας στο προσκήνιο όλα τα εκρηκτικά μέτωπα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.