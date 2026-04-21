Με ανάρτησή του στα social media ο Πανσερραϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα σχέδια που έχουν γίνει για το νέο γήπεδό του.

Τον Ιανουάριο ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας των Σερών, Τάσος Καζίας, είχε προαναγγείλει την κατασκευή νέου γηπέδου και έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα, καθώς υπάρχουν τα σχέδια.

Σχέδια που αποκάλυψε, έστω όχι σε απόλυτο βαθμό, ο Πανσερραϊκός με ανάρτησή του στα social media, αναφέροντας τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες concept, που αποτυπώνουν μια πρώτη προσέγγιση του οράματος μας για τη νέα έδρα των “λιονταριών”.

Έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο, ανοιχτό στην πόλη και την καθημερινότητά της, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της.

Το project εξελίσσεται βήμα‑βήμα, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής εμπειρίας, αντάξιας της ιστορίας και της δυναμικής του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ».