Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιανάς, που είχε εξαφανιστεί στη Γαλλία, καθώς η σορός που εντοπίστηκε σε απομονωμένη αγροτική τοποθεσία στον νομό Ζερ ανήκει οριστικά στο άτυχο κορίτσι, καθώς η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε μέσω εξέτασης DNA. Η τρομακτική αυτή εξέλιξη οδήγησε την Εισαγγελία του Αζέν στην άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, με τις αρχές να διεξάγουν πλέον ποινική έρευνα για τα βαριά αδικήματα της απαγωγής, της παράνομης κράτησης και της ανθρωποκτονίας ανήλικης κάτω των 15 ετών.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα οργής και κοινωνικής κατακραυγής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς στο φως της δημοσιότητας έρχονται σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη δράση του βασικού υπόπτου. Πρόκειται για τον πατέρα μιας συμμαθήτριας της 11χρονης, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί.



Το γεγονός που εξοργίζει την κοινή γνώμη είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο πολλαπλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον παιδιών, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.



Το πολιτικό σκηνικό στο Παρίσι έχει πάρει φωτιά, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.



Σύσσωμη η αντιπολίτευση, από την αριστερά έως τη δεξιά, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τις γυναίκες και τα παιδιά από τη σεξουαλική βία, αλλά και για εγκληματικές δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης που κόστισαν τη ζωή σε ένα αθώο κορίτσι.