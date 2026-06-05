Σε μια πρωτοφανή διπλωματική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς σχέσεις προχώρησε η Ιρλανδία, με την κυβέρνηση στο Δουβλίνο να ανακοινώνει επίσημα την πλήρη απαγόρευση εισόδου στην εθνική της επικράτεια για δύο κορυφαίους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης.



Πρόκειται για τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, οι οποίοι αποτελούν τις πιο εμβληματικές μορφές της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ. Η Ιρλανδία δεν περιορίστηκε μόνο στο μπλόκο των συνόρων της, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση, ζητώντας επίσημα την άμεση υιοθέτηση αυστηρών κυρώσεων κατά των δύο συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και σε συνολικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω του “καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα”, ανακοίνωσε το ιρλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε δήλωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ, η Ιταλία και η Ισπανία απαίτησαν τον Μάιο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του “στολίσκου για τη Γάζα” μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.



Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν είχε γράψει επιστολή στις 20 Μαΐου στον πρόεδρο το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για να ζητήσει “πρόσθετα μέτρα” της ΕΕ κατά του Ισραήλ.



“Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε”, δήλωσε σήμερα από το Μαυροβούνιο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.



Η Γαλλία ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ένα παρόμοιο μέτρο απαγόρευσης στο έδαφός της σε βάρος του Μπεν Γκβριρ.



Εκτός της ΕΕ, οι Γκβιρ και Σμότριτς υπόκεινται σε κυρώσεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, χώρες στις οποίες επίσης απαγορεύεται η είσοδός τους.

Τα κράτη αυτά είχαν ανακοινώσει από κοινού στις 10 Ιουνίου 2025 τις κυρώσεις, κατηγορώντας τους δύο Ισραηλινούς υπουργούς για “υποκίνηση στη βία” σε βάρος των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη, όπου η εποικιστική δραστηριότητα δεν σταματά να αυξάνεται.



Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε καταγγείλει τότε ως “σκανδαλώδεις” τις κυρώσεις αυτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.