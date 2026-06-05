Σοβαρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, όταν διαπληκτισμός μέσα στην καφετέρια του πρατηρίου καυσίμων κατέληξε σε άγρια συμπλοκή με μαχαίρι και αντικείμενα.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ, ενώ βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει καρέ–καρέ την ένταση και την κλιμάκωση της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, ένας 52χρονος άνδρας εισήλθε στην καφετέρια του πρατηρίου και φέρεται να παρενόχλησε εργαζόμενη. Άμεσα παρενέβη πελάτης του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς. Λίγο αργότερα, υπάλληλος του πρατηρίου που βρισκόταν στις αντλίες έσπευσε στο σημείο, επιχειρώντας να απομακρύνει τον 52χρονο, όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άνδρες στα χέρια, ενώ ο ένας εξ αυτών δέχθηκε χτύπημα και στο κεφάλι.

Παρά τους τραυματισμούς, ένας από τους εμπλεκόμενους αντέδρασε, μεταβαίνοντας στο όχημά του και παίρνοντας ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της συμπλοκής.

Η ένταση δεν έμεινε εντός του πρατηρίου, καθώς ο 52χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω, ένας από τους τραυματίες κατάφερε να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας το όχημά του, περίπου 30 μέτρα από το βενζινάδικο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Συνολικά, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε απελαθεί από τη χώρα. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο στο βενζινάδικο της Ραφήνας.