Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού δύο νεαρών Αιγύπτιων στην Καλλιθέα, με βίντεο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά την επίθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Στο οπτικό υλικό που παρουσίασε η εκπομπή «Live News», φαίνεται ο 55χρονος οδοντίατρος να παραμένει εκτός ελέγχου, ακόμη και μετά τον τραυματισμό του ενός νεαρού, συνεχίζοντας τις επιθετικές κινήσεις μπροστά στα μάτια περαστικών που προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Το βίντεο που καταγράφει τις στιγμές μετά την επίθεση

Σύμφωνα με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 55χρονος κρατά τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος, ενώ δίπλα του βρίσκεται το ρόπαλο του μπέιζμπολ που φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την επίθεση.

Παρά τις εκκλήσεις αυτοπτών μαρτύρων να σταματήσει, ο άνδρας εμφανίζεται να παραμένει εξαιρετικά εκνευρισμένος. Σε άλλο σημείο του βίντεο, καταγράφεται να χαστουκίζει τον φίλο του τραυματισμένου νεαρού, ο οποίος προσπαθεί να πλησιάσει και να βοηθήσει.

Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας, μπροστά σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η σύζυγος του οδοντιάτρου, κάτοικοι της περιοχής την ενημέρωσαν ότι δύο άγνωστοι νεαροί κινούνταν για αρκετή ώρα γύρω από το σπίτι τους και τραβούσαν φωτογραφίες.

Όπως ανέφερε η ίδια, θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά τους και επικοινώνησε με τον σύζυγό της. «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα γύρω από το σπίτι. Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν. Φοβήθηκα και τον κάλεσα γιατί δεν μου άρεσε όλο αυτό», υποστήριξε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 55χρονος έφτασε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ και εντόπισε τους δύο νεαρούς λίγα μέτρα μακριά από την κατοικία του.

Οι πρώτες πληροφορίες διαψεύστηκαν

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι οι δύο νεαροί είχαν επιχειρήσει διάρρηξη και έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Ωστόσο, τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια δεν επιβεβαίωσαν αυτό το σενάριο. Οι δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 22 και 23 ετών, υποστηρίζουν ότι δεν επιχείρησαν να διαρρήξουν κατοικία και ότι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με έναν άνδρα ο οποίος τους πλησίασε κρατώντας ρόπαλο και απαιτώντας να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι νεαροί βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου όταν δέχθηκαν την επίθεση. Ο 22χρονος φέρεται να δέχθηκε τα περισσότερα χτυπήματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τον νεαρό αιμόφυρτο, με τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, αδυνατώντας αρχικά να σηκωθεί από το έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή τραυμάτων στο κεφάλι του. Ο 23χρονος φίλος του υποβλήθηκε επίσης σε ιατρικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν σοβαρά τραύματα.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 55χρονου οδοντιάτρου όσο και των δύο νεαρών, ενώ όλοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του οδοντιάτρου ασκήθηκαν διώξεις για βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ομογενή από το Καζακστάν.

Από την πλευρά τους, οι δύο νεαροί υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα μιας αδικαιολόγητης και εξαιρετικά βίαιης επίθεσης, η οποία – όπως αναφέρουν – θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για τη ζωή τους.