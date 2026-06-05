Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να απαγγέλλουν βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στους 14 συλληφθέντες σε Κοζάνη και Αγρίνιο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα δρούσε συστηματικά για μια πενταετία, από το 2019 έως το 2024. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπατούσαν συστηματικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οικονομική ζημιά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ελληνικού Δημοσίου να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.



Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ενώπιον του Ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ.