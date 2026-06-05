Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, το κύκλωμα αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν, κατά τα έτη 2019 έως 2024, αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η δραστηριότητα της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε από ένα τουλάχιστον μέλος και κατά το 2025, κάτι που σημαίνει ότι η ζημιά ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε, μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιερούς ναούς, ψυχιατρική κλινική, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η καταχώριση και οριστικοποίηση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Η οργάνωση αξιοποιούσε περισσότερα του ενός (σ.σ. πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά 4 ΚΥΔ) συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, με σκοπό να δυσχεραίνεται η ανίχνευση της κοινής προέλευσης των αιτήσεων και να παραπλανάται ο διοικητικός έλεγχος.

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τα έτη 2019 έως 2024, ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ. Περαιτέρω, από την εκτεταμένη οικονομική και τραπεζική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προέκυψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων.

Επιπλέον, ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.