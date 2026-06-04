Στην εξάρθρωση μίας ακόμα εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Θερισμός», προχώρησε το ελληνικό FBI, συλλαμβάνοντας συνολικά 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ η συνολική απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ μόνο την πενταετία 2019-2024.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν σε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση τέλεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να συμμετείχαν ακόμα δύο πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Για την τελευταία αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που λάμβαναν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω χρήσης ψευδών στοιχείων, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, το κύκλωμα αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν, κατά τα έτη 2019 έως 2024, αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η δραστηριότητα της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε από ένα τουλάχιστον μέλος και κατά το 2025, κάτι που σημαίνει ότι η ζημιά ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε, μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιερούς ναούς, ψυχιατρική κλινική, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η καταχώριση και οριστικοποίηση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Η οργάνωση αξιοποιούσε περισσότερα του ενός (σ.σ. πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά 4 ΚΥΔ) συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, με σκοπό να δυσχεραίνεται η ανίχνευση της κοινής προέλευσης των αιτήσεων και να παραπλανάται ο διοικητικός έλεγχος.

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τα έτη 2019 έως 2024, ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ. Περαιτέρω, από την εκτεταμένη οικονομική και τραπεζική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προέκυψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων.

Επιπλέον, ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα, εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb), χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ., βιβλιάρια τραπέζης και 2 κυνηγετικά τυφέκια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης: 14 δενδρύλλια κάνναβης, κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων, βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων και μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.