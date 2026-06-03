Μία ακόμη μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί το ελληνικό FBI για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (03/06/2026) η αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.