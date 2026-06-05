Το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA αποτελεί ανυπέρβλητο νομικό εμπόδιο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως προκύπτει από τα επίσημα πρακτικά της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Την πραγματικότητα αυτή ανέδειξε με σκληρή γλώσσα ο βουλευτής του CHP και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για πολιτικά παιχνίδια που σκοπεύουν στη χειραγώγηση της τουρκικής κοινής γνώμης.

Σε σχετική του τοποθέτηση στην πλατφόρμα X, ο Μπαγτζίογλου παρέθεσε αυτούσια τα δεδομένα της αμερικανικής στάσης, σημειώνοντας:

«Το ερώτημα που τέθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ και η απάντηση που δόθηκε είναι ξεκάθαρα: όσο οι κυρώσεις CAATSA παραμένουν σε ισχύ, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν είναι νομικά εφικτή.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ και ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκπέμπουν θετικά μηνύματα σχετικά με την πιθανότητα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα, δημιουργώντας στην τουρκική κοινή γνώμη την εντύπωση ότι μια τέτοια εξέλιξη παραμένει εφικτή. Από τη μία πλευρά υπάρχει το νομικό εμπόδιο, το οποίο καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά της Γερουσίας. Από την άλλη, υπάρχουν πολιτικά μηνύματα που καλλιεργούν προσδοκίες».

Τα αμερικανικά κίνητρα και η πίεση προς την Άγκυρα

Η τουρκική πλευρά εκτιμά ότι η αντίφαση ανάμεσα στον αμερικανικό νόμο και τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ελέγχου των εξοπλιστικών επιλογών της χώρας.

Ο Τούρκος βουλευτής εξήγησε τη συγκεκριμένη διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας:

«Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το ζήτημα των F-35 έχει πάψει να αποτελεί αποκλειστικά ένα τεχνικό ή νομικό θέμα και έχει μετατραπεί σε διαπραγματευτικό εργαλείο, μέσω του οποίου ασκείται πίεση στην Τουρκία και επιχειρείται η επιβολή συγκεκριμένων επιλογών.

Οι σχέσεις μεταξύ συμμάχων δεν μπορούν να βασίζονται στην αβεβαιότητα, στις καθυστερήσεις ή στη διαχείριση της κοινής γνώμης. Απαιτούν διαφάνεια, συνέπεια και κρατική σοβαρότητα. Η άμεση ανάγκη της Τουρκίας για σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικές προσδοκίες ή ασαφείς υποσχέσεις».