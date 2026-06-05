Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA, μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), έδωσε εντολή στους αστροναύτες που βρίσκονται σε αυτόν να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, καθώς το ρωσικό πλήρωμα προσπαθούσε να επιδιορθώσει τη διαρροή οξυγόνου στο τμήμα του εργαστηρίου που βρίσκεται υπό τη διοίκησή του.

Η ρωσική κρατική διαστημική εταιρεία Roscosmos δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα, ενώ αργότερα εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι οι αστροναύτες μπορούν να επιστρέψουν από το σκάφος Dragon στον σταθμό.

Η NASA ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) να καταφύγουν στα διαστημικά τους σκάφη και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, καθώς το ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να επιδιορθώσει μια διαρροή οξυγόνου που επιδεινώνεται στο τμήμα του εργαστηρίου που βρίσκεται υπό τη διοίκησή του.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, μια Γαλλίδα αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολές από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA στις 9:04 π.μ. σήμερα (16:04 ώρα Ελλάδος) να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος της NASA.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι διαχειριστές του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες για την αιτία και τις πιθανές λύσεις των μικρών διαρροών οξυγόνου στο ρωσικό διαστημικό τμήμα Zvezda, μια βασική δομή του εργαστηρίου που έχει το μέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές οξυγόνου ήταν σχετικά μικρές τους τελευταίους μήνες, αλλά τη Δευτέρα αυξήθηκαν από μία λίβρα αέρα την ημέρα (453,592 γραμμάρια) σε δύο λίβρες, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η ρωσική κρατική διαστημική εταιρεία Roscosmos ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί της εντόπισαν δύο διαρροές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα.

Η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε γρήγορα και αυτή τη στιγμή γίνονται προετοιμασίες για τη σφράγιση της δεύτερης διαρροής, ανακοίνωσε η Roscosmos, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πληρώματος ή των συστημάτων του διαστημικού σκάφους.

Οι αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο εσωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) αφού τον είχαν εγκαταλείψει προσωρινά προληπτικά λόγω μιας προγραμματισμένης επισκευής, δήλωσε εκπρόσωπος της NASA στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

“Το πλήρωμα προετοιμάζεται τώρα να εγκαταλείψει το σκάφος Dragon”, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον ISS και στο οποίο είχε καταφύγει προσωρινά, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της NASA.