Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του άγριου επεισοδίου που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ένας 55χρονος οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος και των τριών συλληφθέντων, σχηματίζοντας δύο ξεχωριστές δικογραφίες για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 55χρονου οδοντιάτρου

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 55χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 18 Ιουνίου.

Ο οδοντίατρος φέρεται να εντόπισε τους δύο νεαρούς σε κοντινή απόσταση από την κατοικία του και να τους επιτέθηκε χρησιμοποιώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, προκαλώντας τον τραυματισμό του ενός.

Διώξεις και στους δύο Αιγύπτιους

Παράλληλα, η Εισαγγελία σχημάτισε δεύτερη δικογραφία που αφορά τους δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Και η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί πρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση, το οποίο ενδέχεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τι υποστηρίζει η σύζυγος του οδοντιάτρου

Η σύζυγος του 55χρονου υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες κινούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα γύρω από την πολυκατοικία τους και φωτογράφιζαν το κτίριο. Όπως ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις, οι δύο νεαροί βρίσκονταν στην περιοχή για περισσότερο από μιάμιση ώρα, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μπήκαν ακόμη και στον αύλειο χώρο της κατοικίας.

«Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα γύρω από το σπίτι μας. Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το κτίριο. Φοβήθηκα και κάλεσα τον σύζυγό μου, ενώ σκεφτόμουν να ενημερώσω και την αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστηρίζει επίσης ότι υπήρξαν αντιφάσεις στις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο άνδρες για την παρουσία τους στην περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Όπως ανέφερε, ο 55χρονος πλησίασε τον έναν από τους δύο νεαρούς κρατώντας ρόπαλο και του κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι. Στη συνέχεια ήρθε και ο δεύτερος νεαρός και τους ζητούσε να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να φτάσει η αστυνομία», δήλωσε η μάρτυρας. Σύμφωνα με την ίδια, πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να παρέμβουν και να σταματήσουν την επίθεση, ενώ προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.