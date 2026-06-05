Σε μια ατάκα που προκάλεσε αίσθηση, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σχολίασε τη μακρά και συχνά απρόβλεπτη πορεία ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροβούνιο.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, γνωστός για το ιδιαίτερο επικοινωνιακό του ύφος, χρησιμοποίησε χιούμορ για να περιγράψει την αβεβαιότητα που συνοδεύει τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.

«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα αλλά και έντονο ενδιαφέρον στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη σύνοδο.

Ράμα: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων

Πέρα από τη χιουμοριστική του αναφορά, ο Έντι Ράμα έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ζητώντας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας, ωστόσο τόνισε πως η γεωπολιτική συγκυρία απαιτεί πιο τολμηρές αποφάσεις και ένα μοντέλο σταδιακής ενσωμάτωσης των υποψήφιων κρατών.

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα επιχειρήματα κατά της διεύρυνσης έχουν ξεπεραστεί»

Ο Ράμα υποστήριξε ότι πολλά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να δικαιολογήσουν τις καθυστερήσεις στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σημερινή πραγματικότητα.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας ένταξης της Αλβανίας έχουν αλλάξει πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις ίδιες συζητήσεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του.

Μάλιστα, επανέλαβε με σκωπτικό τρόπο ότι όταν τελικά η Αλβανία ενταχθεί στην ΕΕ, η ευρωπαϊκή πολιτική θα εξακολουθεί να είναι απρόβλεπτη.

Albania's PM Edi Rama:



When Albania joins the EU, there are three things you can't predict. Three.



God, sex, and the EU. pic.twitter.com/KroAC5x2Um — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

«Όταν η Αλβανία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρία πράγματα θα συνεχίσουν να μην μπορούν να προβλεφθούν: ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Τι απάντησε για την επένδυση της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία

Ο Αλβανός πρωθυπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας στις ανησυχίες και στις κινητοποιήσεις που έχουν εκδηλωθεί, ο Ράμα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καν εγκεκριμένο σχέδιο προς αξιολόγηση.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, διεθνείς ειδικοί εργάζονται πάνω στην προετοιμασία της επένδυσης, η οποία -όπως είπε- φιλοδοξεί να δημιουργήσει κάτι μοναδικό για την περιοχή. «Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Πρώτα πρέπει να υπάρξει σχέδιο, στη συνέχεια να το εξετάσουμε και μετά να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι που δεν υπάρχει», σημείωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή στην κάλυψη του θέματος, τονίζοντας ότι πολλές από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε επίσημα δεδομένα.