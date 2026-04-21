Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των τελικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 από τη Eurostat, η οποία θα γίνει στις 12:00, αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Στην κυβέρνηση εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά το πλεόνασμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν, όπως και τα προηγούμενα, θα έχουν και αυτά την αξία τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται είναι:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο,

νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass.

Σημειώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά» σημείωσε για τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα: «Αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα για την προώθηση.

Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους.

Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Άρα το να μιλάω επί υποθέσεων θα ήταν λάθος.

Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα -είναι και κάποια επιδόματα- και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε, ας κάνουμε λίγη υπομονή.

Και θα θυμίσω ότι, επειδή μιλάμε για υπερπλεόνασμα, στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό σύσσωμη η αντιπολίτευση κατακεραύνωνε την κυβέρνηση για τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα οποία είχαμε και καλώς τα είχαμε και μιλούσαν για υπερφορολόγηση».