Ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης αναμένονται άμεσα από τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά».

«Αύριο περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζοντας: «Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα, ακόμη και αύριο».

Είπε επίσης ότι θα είναι μέτρα που θα έχουν την αξία τους και πως δεν έχουν κλειδώσει, γιατί δεν έχουμε την τελική εικόνα για το πλεόνασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται είναι:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο,

νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass.

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης σημείωσε για τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα: «Αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα για την προώθηση.

Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους.

Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Άρα το να μιλάω επί υποθέσεων θα ήταν λάθος.

Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα -είναι και κάποια επιδόματα- και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε, ας κάνουμε λίγη υπομονή.

Και θα θυμίσω ότι, επειδή μιλάμε για υπερπλεόνασμα, στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό σύσσωμη η αντιπολίτευση κατακεραύνωνε την κυβέρνηση για τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα οποία είχαμε και καλώς τα είχαμε και μιλούσαν για υπερφορολόγηση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στη συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός άνοιξε αυτήν τη συζήτηση, γιατί τώρα είναι η ώρα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους». «Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν», συμπλήρωσε. «Οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην αυριανή ψηφοφορία δεν θα παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα», τόνισε.

«Κάποιες φορές παραιτούνται κάποιοι για να μην “πυροβολεί” κάποιος μια κυβέρνηση για περίπτωση που ερευνάται», συμπλήρωσε.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αιχμές άλλων υπουργών της ΝΔ προς αυτήν: «Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα μπει στη διαδικασία επιθέσεων. Σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη, αλλά θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα η σταδιακή “σαλαμοποίηση”. Είναι θέμα προβληματισμού, όχι επίθεσης. Καλό είναι αυτά να ξεκαθαρίζουν γρήγορα από τη Δικαιοσύνη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τις υποκλοπές. «Όλα τα κρίσιμα έγγραφα βρίσκονται στη Δικαιοσύνη. Κανείς δεν υποτιμά αυτήν την υπόθεση. Είναι η απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα λειτουργεί. Η αντιπολίτευση πολιτικοποιεί υποθέσεις της Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με στοιχεία και η αντιπολίτευση αναπαρήγαγε δημοσιεύματα», επεσήμανε.