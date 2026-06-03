Σε μια συνολική αναμόρφωση του πλαισίου αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου στη χώρα μας προχωρά η κυβέρνηση, εισάγοντας ένα αυστηρότερο πλέγμα κυρώσεων που περιλαμβάνει ποινές φυλάκισης, υψηλά διοικητικά πρόστιμα, προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο επιχειρήσεων και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Το σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου (μπορείτε να το δείτε εδώ) και αποσκοπεί στον δραστικό περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας όσον αφορά τον τζόγο, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο. Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως η άμεση απομάκρυνση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και η ταυτοποίηση εμπλεκόμενων ιστοσελίδων και λογαριασμών.

Παράλληλα, ενισχύεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, τα μέλη του οποίου αποκτούν ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διερευνούν ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως δίνεται και στις διοικητικές κυρώσεις. Προβλέπεται η άμεση σφράγιση καταστημάτων με διάρκεια που μπορεί να φτάνει έως και έναν χρόνο, όπου διαπιστώνεται παράνομος τζόγος. Επιπλέον, οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές χρηματικές επιβαρύνσεις. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως και 2 εκατομμύρια ευρώ ανά παράβαση ή ακόμη και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την επαναληπτικότητα της παραβατικής συμπεριφοράς. Το δε πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται εναλλακτικά και «ως ποσοστό επί των εισπράξεων ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης» όπως σημειώνεται στο άρθρο 66. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, προβλέπεται και προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας έως τρεις μήνες ή ακόμη και οριστική ανάκλησή της.

Στο στόχαστρο όμως μπαίνει και η προβολή παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου. Influencers, streamers, διαφημιστικά δίκτυα και κάθε είδους ψηφιακοί διαφημιστές που προωθούν μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση.

Σε επίπεδο ποινικών κυρώσεων, το νέο πλαίσιο διαφοροποιεί τις ποινές ανάλογα με τη φύση της παράβασης. Για παράνομη διεξαγωγή μη τυχερών παιχνιδιών προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερη είναι η αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών, για τα οποία προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και πρόστιμα από 50.000 έως 700.000 ευρώ «ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων». Σε περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, διεξάγεται σε μεγάλη κλίμακα, περιλαμβάνει ανήλικους ή αφορά επαναλειτουργία χώρου που έχει ήδη σφραγιστεί, οι ποινές αυξάνονται περαιτέρω, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματικές κυρώσεις που φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ.

Επιπλέον, όσοι διοργανώνουν παιχνίδια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή πιστοποιήσεις αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, ενώ αν πρόκειται για τυχερά παιχνίδια η ποινή αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο έτη. Αντίστοιχα, κυρώσεις προβλέπονται και για τους παίκτες που συμμετέχουν σε μη αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια, με ποινές φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματικά πρόστιμα, τα οποία σε περίπτωση υποτροπής αυξάνονται σημαντικά.

Τέλος, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους επιχειρούν να παρεμποδίσουν ή να ματαιώσουν τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, καθώς και σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται ποινές φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματικές ποινές, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτρεπτικό πλαίσιο. Μάλιστα οι πάροχοι που κατέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια μπορούν να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δικές για παραβάσεις, στο μέτρο που οι εν λόγω παραβάσεις σχετίζονται με δραστηριότητες που άπτονται του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής και διοργάνωσης των τυχερών παιγνίων και των προβλεπόμενων δικαιωμάτων τους».