Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η Αθήνα στο Κίεβο σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως τόνισε, στο διάβημα επισημαίνονται τα εξής: «το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία».

«Με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου, διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα», τόνιζε ακόμη το διάβημα, σημείωσε η κα Ζωχιού.

«Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες», διαμήνυσε ακόμη η Αθήνα στο Κίεβο. «Η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο».

Όπως ανέφερε η κα Ζωχιού, σε συνέχεια της περιέλευσης του επίσημου πορίσματος της έρευνας στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών προχώρησε τα εξής βήματα: ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο για τα αποτελέσματα του πορίσματος της έρευνας, ενώ για το θέμα αυτό έχει επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ το θέμα το έθεσε δια ζώσης στον Ουκρανό ομολόγό του στο περιθώριο του Gymnich στη Λεμεσό.

«Η Ελλάδα στηρίζει τη σταθερότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου»

Αναφερόμενη στον Λίβανο, είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου την οποία ζήτησε, μεταξύ άλλων, και η Ελλάδα.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις εντός του Λιβάνου. Η πρόσφατη κατάληψη του στρατηγικού Κάστρου Beaufort και της γύρω κορυφογραμμής σηματοδοτεί μια επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», ανέφερε και προσέθεσε:

«Καλούμε σε καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και την ανανέωση των προσπαθειών για μια βιώσιμη διπλωματική διευθέτηση. Η πλήρης εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΗΕ και η αυστηρή τήρηση όλων των δεσμεύσεων για κατάπαυση του πυρός από όλα τα μέρη παραμένουν απαραίτητες».

«Υποστηρίζουμε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον και προτρέπουμε τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά και με καλή πίστη, με στόχο μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δύναται να συμβάλει στη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή».

Σημείωσε δε πως οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στον Νότιο Λίβανο, ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν περαιτέρω εκτοπισμούς, επιδεινώνοντας μια ήδη οξεία ανθρωπιστική κρίση.

«Η Ελλάδα στηρίζει τη σταθερότητα, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», υπογράμμισε και τόνισε πως η Αθήνα έχει ήδη οργανώσει μια εθνική αποστολή 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό και σχεδιάζει να οργανώσει περισσότερες δράσεις. Ολοκληρώνει, επίσης, τη διάθεση μιας σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς μέσω του ΠΟΥ, με στόχο την ενίσχυση του Λιβάνου στον τομέα υγείας και συγκεκριμένα του νοσοκομείου του Αγίου Γεωργίου στη Βηρυτό. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Αούν και της κυβέρνησης του Λιβάνου.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιστρέψουν στον δρόμο της διπλωματίας και του διαλόγου σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή και να πραγματοποιήσουν απτά βήματα προς την αποκλιμάκωση. Ο Λίβανος αξίζει ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας και η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό του σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ανέφερε ακόμη πως τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Θέματα συζήτησης είναι η συνεργασία Ελλάδας – Πατριαρχείου, η έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο, τη χριστιανική παρουσία και κληρονομιά.

«Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα σε συνεργασία με το Πατριαρχείο προωθεί διάφορες δράσεις σε Ιεροσόλυμα και την περιοχή δικαιοδοσίας του, επικεντρωμένες στο Πατριαρχείο και τα Ιερά Προκυνήματα. Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι θα συνεχίζει να στηρίζει το Πατριαρχείο. Το ζήτημα της χριστιανικής παρουσίας στα Ιεροσόλυμα και τη Μέση Ανατολή ήταν και παραμένει καίριας σημασίας», επισήμανε.

Έντονη ανησυχία του ΥΠΕΞ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα

Ως προς τη Διεύρυνση, η κα Ζωχιού επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ και η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, στη βάση των αρχών της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, χωρίς καμία παρέκκλιση από την υποχρέωση σεβασμού του κράτους δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Ως προς το πρόσφατο επεισόδιο στην Αλβανία, η κα Ζωχιού σημείωσε πως το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε με ανακοίνωσή του την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Σβέρνιτσα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων υπήρχε και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε.

«Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, ενώ παράλληλα προέβη και στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Σημειώνουμε την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών αρχών επί αυτού του ζητήματος», ανέφερε.

Ωστόσο, προσέθεσε, «υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Σερβία στις 12 Ιουνίου και στις 19 Ιουνίου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.

«Βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η επαναβεβαίωση της ελληνικής στήριξης στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και η ενθάρρυνση απτής προόδου ως προς τις μεταρρυθμίσεις και την παροχή τεχνογνωσίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην πρόοδο του μεταρρυθμιστικού έργου και την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου», ανέφερε.

Ακόμη, στις 10 Ιουνίου, ο υπουργός θα μεταβεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής και στην Υπουργική Συνάντηση της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

«Αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι η ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας, ο στενότερος συντονισμός σε βασικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στις 10 Ιουνίου η ΥΦΥΠΕΞ στη Λιβύη για τις τεχνικές συνομιλίες

Σχετικά με τη Λιβύη, σε συνέχεια της επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη της Λιβύης και την ανακοίνωση για τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα μεταβεί στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη.

«Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη», ανέφερε η κα Ζωχιού και «συμφωνήθηκε η ετοιμότητα Ελλάδας και Λιβύης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Τουρκία για το νομοσχέδιο

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η κα Ζωχιού επισήμανε πως «παραμένει σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών και δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση».

«Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε όταν έχουμε την επίσημη ενημέρωση», σημείωσε. Ανέφερε πως επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών δεν έχει υπάρξει, αλλά πρόσθεσε πως «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο των αρχών της καλής γειτονίας».