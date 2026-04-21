Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι 41 ετών και συνεχίζει την καριέρα του, ο γιος του θα γίνει 16 ετών τον Ιούνιο και κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και η Αλ Νασρ σκέφτεται σοβαρά να τους κάνει… συμπαίκτες από τη νέα σεζόν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ο οποίος δοκιμάστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι στα τμήματα υποδομής της Αλ Νασρ και όσοι τον έχουν δει σε στάση ισχυρίζονται πως έχει ταλέντο και μπορεί να κάνει καριέρα ως ποδοσφαιριστής.

Το να φτάσει στο επίπεδο του πατέρα του, φυσικά, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο, είναι όμως αρκετά πιθανό να γίνει συμπαίκτης του από τη νέα σεζόν, καθώς στην Αλ Νασρ σκέφτονται σοβαρά να τον προωθήσουν στην πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, με τον υιό Ρονάλντο να είναι διεθνής με την εθνική ομάδα Κ16 της Πορτογαλίας και παράλληλα να αγωνίζεται και στην Κ17 της Αλ Νασρ.