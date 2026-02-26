Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη δραματική στιγμή που μια τρύπα άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στην Ομάχα της Νεμπράσκα, στις ΗΠΑ, «καταπίνοντας» δύο οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης σε μια δημοφιλή περιοχή της πόλης, όταν δύο οχήματα, που ήταν σταματημένα στο φανάρι, βρέθηκαν μέσα σε μια τρύπα βάθους αρκετών μέτρων, καθώς το οδόστρωμα κάτω από τους τροχούς τους υποχώρησε απότομα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε.

Ο Guardian αναφέρει πως η περιοχή εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα στην Ομάχα και αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους, καθώς εκεί υπάρχουν εστιατόρια, καταστήματα και ένας κινηματογράφος.

Η υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Ομάχα ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι η καθίζηση προκλήθηκε από θραύση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης.