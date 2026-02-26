Προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

«Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη», κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.