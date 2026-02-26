Νέα τροπή, που παραπέμπει σε εκδικητική ενέργεια και όχι σε ένα απλό τροχαίο, παίρνει η υπόθεση της πρόσκρουσης οχήματος σε κατάστημα στη λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο της Κρητης, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του neakriti.gr, η εκτροπή του οχήματος δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της οργής του 47χρονου οδηγού.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν ο οδηγός εισήλθε στο μίνι μάρκετ σε εμφανή κατάσταση μέθης. Η αδυναμία του να αποφασίσει τι θα ψωνίσει προκάλεσε την παρέμβαση της ιδιοκτήτριας, η οποία του ζήτησε να επισπεύσει.

Η παρατήρηση αυτή στάθηκε η αφορμή για να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Ο άνδρας βγήκε εκτός εαυτού, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και το… έριξε εσκεμμένα πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος.

Από την τρελή πορεία του οχήματος παρασύρθηκε και ένα δίκυκλο που ανήκε σε διανομέα, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εντός του καταστήματος.

Η ιδιοκτήτρια και ο διανομέας βρέθηκαν στη… σωστή θέση τη στιγμή της πρόσκρουσης, αποφεύγοντας τον τραυματισμό, ενώ το όχημα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη και σε εξοπλισμό της επιχείρησης.

Ο 47χρονος συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Στόχος και στο παρελθόν το ίδιο κατάστημα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μίνι μάρκετ έχει γίνει ξανά στόχος στο παρελθόν. Πριν από δύο χρόνια είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό κατά το οποίο η μητέρα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, είχε καταφέρει να απωθήσει επίδοξο ληστή χρησιμοποιώντας έναν πλάστη.