Ο Θανάσης Αλευράς μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star», όπου ανέφερε ότι το «Ferto» του Akyla παρουσιάζει ένα τμήμα της πραγματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός σχολίασε για τον Akyla: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Μέσα από την πλάκα του το κομμάτι έχει και μια πολύ ωραία σοβαρή ματιά πάνω στην πραγματικότητα όλης αυτής της γενιάς. Μου αρέσει, γιατί είναι ένα τραγούδι για τη Eurovision. Δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι είναι διαφορετικό για την Ελλάδα, ίσως ο Akylas είναι κάτι διαφορετικό σαν perfomer, σαν εικόνα».