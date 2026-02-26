Ο Good Job Nicky ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Ο τραγουδιστής μίλησε για την εμπειρία του στο εθνικό τελικό της Eurovision 2026, όπου βγήκε δεύτερος με νικήτη τον Akyla.

«Είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη για τον εαυτό μου ακριβώς. Αυτό που έχω καταλάβει μάλλον όμως, είναι ότι ό,τι δεν είναι για εσένα θα σε απογοητεύσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους μέχρι να καταλάβεις ότι δεν είναι για εσένα. Αυτό κατάλαβα. Αν και δεν απογοητεύτηκα», ανέφερε αρχικά o γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη.

«Ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε. Έχουμε και κάτι group chats τώρα. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία. Δεν υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Akyla, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία. Περάσαμε τέλεια».

«Η τέχνη δεν έχει ανταγωνισμό, έχει συναγωνισμό. Ξέρω ότι κουράστηκα πάρα πολύ. Ξέρω ότι πήρα κάποιες επιλογές – προσωπικά – από απειρία. Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει ακριβώς όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που πήγα και το έκανα. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάναμε συμβούλιο στο σπίτι πριν παρθεί μια απόφαση, έχω την αγάπη, τον σεβασμό και την κατανόηση από το οικογενειακό περιβάλλον και τους φίλους μου», πρόσθεσε.

«Έριξα το κλάμα της ζωής μου, έπρεπε να εκτονωθώ»

«Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα. Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία. Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως μάθημα. Δηλαδή, όσον αφορά αυτό το roller coaster που ζήσαμε. Nιώθω ότι και οι 28 μας το ίδιο μάθημα πήραμε και την ίδια εμπειρία. Ότι κάποια πράγματα είναι πραγματικά εκτός του ελέγχου μας», ανέφερε επίσης.

«Μπορεί να διάλεγα άλλο τραγούδι για την Eurovision»

Μπορεί να διάλεγα άλλο τραγούδι για την Eurovision, κάτι λίγο πιο αντιπροσωπευτικό», πρόσθεσε.

«Το τραγούδι του Akyla ήταν το πιο κατάλληλο για την Eurovision»

«Το τραγούδι του Akyla ήταν το πιο κατάλληλο για την Eurovision. Οποιαδήποτε χρονιά και να πήγαινε θα κέρδιζε», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθείς για την Eurovision»

«Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθείς για την Eurovision. Ήταν μια τρομερή περιπέτεια και εμπειρία που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα. Περάσαμε τέλεια!», συμπλήρωσε.

«Η σύντροφός μου ήταν στρατιώτης δίπλα μου αυτή την περίοδο»

«Η σύντροφός μου ήταν στρατιώτης δίπλα μου αυτή την περίοδο, ήταν η ψυχραιμία που δεν είχα. Λίγα πράγματα με σκαλώνουν, δεν θέλω ακόμη να παντρευτώ. Αντέχω να πάρω τέτοια ευθύνη; Έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω έτοιμος να γίνω σύζυγος. Παλιά ξεκινούσαν οικογένειες από πολύ μικρότερη ηλικία και οι γάμοι γινόντουσαν πιο νωρίς. Τώρα πια μας το έχουν κάνει πιο δύσκολο όλο αυτό το κομμάτι», είπε ο Good Job Nicky.