Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 43χρονου Έλληνα για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου. Πρόκειται για άνδρα που επιτέθηκε μέσω social media στην επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φέρεται να προέβη σε δημοσίευση σχολίου, με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, σε αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης του πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, την αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.