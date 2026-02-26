Η UEFA δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Τάσεις και βασικά συμπεράσματα για το οικονομικό και επενδυτικό τοπίο των ευρωπαϊκών συλλόγων», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη διευρυνόμενη οικονομική απόσταση ανάμεσα στην Premier League και τα υπόλοιπα εθνικά πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα οικονομικής πόλωσης. Οι σύλλογοι της Premier League εισέπραξαν το 2024 κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα από τηλεοπτικά έσοδα σε σχέση με το 2014. Την ίδια περίοδο, η συνολική αύξηση των αντίστοιχων εσόδων για τις υπόλοιπες 53 πρώτες κατηγορίες της Ευρώπης ανήλθε σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι προβλέψεις για το 2025-26 παραμένουν θετικές συνολικά -με αύξηση εσόδων σε έντεκα αγορές και μείωση σε πέντε- ωστόσο η αύξηση που αναμένεται να καταγράψουν οι αγγλικοί σύλλογοι θα είναι υπερδιπλάσια από τη συνδυασμένη άνοδο όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ανισορροπία και στο εσωτερικό των χωρών

Η UEFA επισημαίνει και το χάσμα ανάμεσα στους κορυφαίους 25 συλλόγους της Ευρώπης και τους υπόλοιπους. Στα έσοδα από χορηγίες και διαφήμιση, ο μεγαλύτερος γερμανικός σύλλογος εισπράττει επτά φορές περισσότερα από τον μέσο όρο της χώρας. Η αναλογία διαμορφώνεται σε 9 προς 1 σε Αγγλία και Ιταλία, 12 προς 1 στην Ολλανδία, 13 προς 1 στην Τουρκία, 29 προς 1 στη Γαλλία και 36 προς 1 στην Ισπανία.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της LaLiga, όπου η Ρεάλ εμφανίζει έσοδα υπερδιπλάσια από τον 10ο σύλλογο της σχετικής κατάταξης, την Τσέλσι, και υπερτετραπλάσια από τον 21ο, την Πάλας. Παράλληλα, καταγράφεται διαφορά άνω των 350 εκατ. ευρώ ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και τη Βίλα.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι η Bundesliga ξεπέρασε τη LaLiga σε μέσο όρο εσόδων το 2024. Ο μέσος αγγλικός σύλλογος έφτασε τα 265 εκατ. ευρώ (+20 εκατ.), ο γερμανικός τα 164 εκατ. ευρώ (+10 εκατ.), ενώ οι ισπανικοί σύλλογοι περιορίστηκαν στα 77 εκατ., μπροστά από τους ιταλικούς (71 εκατ.) και τους γαλλικούς (68 εκατ.).

Αυξανόμενα λειτουργικά κόστη και μισθοί

Η UEFA προειδοποιεί για την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και του μισθολογικού κόστους. Η πλήρης επιστροφή στα γήπεδα μετά την πανδημία συνέβαλε σε αύξηση 25% των λειτουργικών εξόδων μεταξύ 2021 και 2022, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις διατήρησαν ανοδική τάση: +15% το 2023, +10% το 2024 και +12% το 2025.

Το ποσοστό των εσόδων που κατευθύνεται σε μη μισθολογικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκε από 30% το 2021 σε εκτιμώμενο 36% το 2025. Οι δέκα σύλλογοι με τα υψηλότερα λειτουργικά κόστη είναι και εκείνοι με τα μεγαλύτερα έσοδα, με τη Ρεάλ να εμφανίζει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ περισσότερα λειτουργικά έξοδα από τη δεύτερη, την Μπαρτσελόνα.

Όσον αφορά το μισθολογικό κόστος, μεγάλες αυξήσεις (άνω των 50 εκατ. ευρώ) καταγράφηκαν από Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, ενώ η Παρί παρουσίασε μείωση 107 εκατ. ευρώ. Μικρότερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους.

Κέρδη, ζημίες και επενδυτικό περιβάλλον

Η Ρεάλ ηγείται των έντεκα συλλόγων που κατέγραψαν λειτουργικά κέρδη άνω των 50 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Ίντερ και τη Γιουνάιτεντ. Αντίθετα, ζημίες άνω των 50 εκατ. ευρώ εμφάνισαν Λιόν, Τσέλσι και Μαρσέιγ.

Στα βασικά συμπεράσματα, η UEFA τονίζει τη σχετική επιτυχία των συλλόγων στον έλεγχο του μισθολογικού κόστους και στη διαχείριση των μεταγραφών, αν και επισημαίνει ότι η αύξηση των μεταγραφικών εσόδων συνοδεύεται από υψηλότερες μελλοντικές υποχρεώσεις, κόστη μάνατζερ και οφειλές.

Παράλληλα, το επενδυτικό τοπίο γίνεται πιο σύνθετο, με περισσότερες μειοψηφικές συμμετοχές, πολυϊδιοκτησιακά σχήματα και επενδύσεις σε μικρότερες κατηγορίες. Ωστόσο, η UEFA υπογραμμίζει ότι το ποσοστό αφερεγγυότητας των συλλόγων παραμένει χαμηλό και ότι οι ισολογισμοί έχουν ενισχυθεί σημαντικά χάρη στην αυστηροποίηση των κανονισμών αδειοδότησης και οικονομικού ελέγχου.