Στο τελικό στάδιο φαίνεται πως εισέρχεται η διαδικασία ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ημέρες μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή», η επίσκεψη τοποθετείται χρονικά στις 22 ή 23 Απριλίου, οπότε και αναμένεται να μπουν οι υπογραφές για την ανανέωση της ισχύουσας Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, η οποία εκπνέει εντός του έτους.

Η επικείμενη συμφωνία δεν θα περιοριστεί, ωστόσο, σε μια απλή παράτασή της. Όπως προκύπτει από κυβερνητικές πηγές, στο κείμενο αναμένεται να προστεθεί ειδικό παράρτημα ή ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης που θα εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ενώ τη Γαλλία θα εκπροσωπήσει η Agence de l’innovation de défense, ο οργανισμός δηλαδή που αποτέλεσε βασικό πρότυπο για τη συγκρότηση του ελληνικού φορέα. Η συνεργασία αναμένεται να αφορά τη διασύνδεση οικοσυστημάτων τεχνολογίας, ερευνητικών κέντρων και αμυντικών βιομηχανιών, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων συστημάτων και εφαρμογών.

Θυμίζουμε ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 έχει υπογραφεί ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που στο άρθρο 2 προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή «ακόμα και με ένοπλη βία» του ετέρου κράτους, όταν και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη διαπιστώσουν από κοινού ότι ένα από τα δύο απειλείται ευθέως ή δέχεται επίθεση στην επικράτειά του από κάποιο τρίτο κράτος.

Όταν υπεγράφη η συμφωνία πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, θεωρήθηκε ότι ήταν ένα σαφές μήνυμα πολιτικής και στρατηγικής στήριξης της Αθήνας από το Παρίσι, έναντι των τουρκικών απειλών. Σήμερα, καθώς απομένουν περίπου δύο μήνες έως τις επόμενες υπογραφές, η ελληνική πλευρά επιδιώκει η νέα εκδοχή να περιλαμβάνει ισχυρότερες διατυπώσεις, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο δεσμευτικός χαρακτήρας της.

Από την άλλη πλευρά, η γαλλική κυβέρνηση εμφανίζεται να εκτιμά ότι το υφιστάμενο πλαίσιο παρέχει ήδη επαρκείς διασφαλίσεις. Στο επίκεντρο εξακολουθεί να βρίσκεται η πρόβλεψη περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση προσβολής της κυριαρχίας ή της εδαφικής ακεραιότητας ενός εκ των δύο κρατών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Παρίσι προκρίνει την ανανέωση του ισχύοντος κειμένου χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις, με χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, δηλαδή έως το 2031.

Η στάση αυτή της σύμμαχου χώρας συνδέεται και με τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της. Το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης του κειμένου θα μπορούσε να ανοίξει κύκλο κοινοβουλευτικής συζήτησης και να επιφέρει καθυστερήσεις είτε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών είτε εξαιτίας διαφορετικών απαιτήσεων κύρωσης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Σε μια περίοδο πολιτικής ρευστότητας λοιπόν, το Μέγαρο των Ηλυσίων φαίνεται να επιλέγει τη λύση της θεσμικής συνέχειας. Σε πρακτικό επίπεδο, πάντως, η αμυντική σύμπραξη των δύο χωρών έχει ήδη αποκτήσει απτό περιεχόμενο. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην προμήθεια 24 μαχητικών αεροσκαφών Dassault Rafale, καθώς και τεσσάρων φρεγατών τύπου FDI HN, με την πρώτη εξ αυτών, τον «Κίμων», να έχει ήδη παραληφθεί. Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις σε αέρα, θάλασσα και ξηρά.

Τέλος, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μια νέα παρουσία του κ. Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα, σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για την πορεία και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να ενταχθεί και σε μια ευρύτερη στρατηγική πρωτοβουλιών υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αναμένεται να αποτελέσει βασικό σταθμό στη συνέχιση μιας σχέσης που τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σε κεντρικό άξονα της ελληνικής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής.