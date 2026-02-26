Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, εκ των πρώτων θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το παράνομο λογισμικό Predator, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, σημειώνοντας πως «ένα ταπεινό μονομελές πλημμελειοδικείο έκανε ουσιαστικά τη δουλειά του».

Σε εκείνο το σημείο υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη προστάτεψε τα δικαιώματα των θυμάτων κατ’ εντολή του Συντάγματος και έστειλε το μήνυμα ότι «η παραβίαση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων δε θα μένουν ατιμώρητες».

Ο Θανάσης Κουκάκης υπογράμμισε ότι «δυστυχώς, ο Άρειος Πάγος πριν δύο χρόνια δεν έπραξε το ίδιο». Αυτή η στάση είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ωστόσο χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «καλή», καθώς δείχνει πως ο Έλληνας πολίτης δεν θα είναι «ανυπεράσπιστος μπροστά στην αυθαιρεσία του καθενός ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να τον παρακολουθεί, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος για να γίνεται αυτό».

Αφού ευχαρίστησε τους δικηγόρους του, Ζαχαρία Κεσσέ και Πέτρο Λιανό, για τη συμπόρευση όλο αυτό το διάστημα, ο δημοσιογράφος έδωσε το στίγμα της συνέχεια: «Eίμαστε ακόμα στην αρχή, έχουμε πάρα πολύ ακόμα και χρόνο μπροστά μας και νέες διαδικασίες δικαστικές, προκειμένου να αποκαλυφθεί η δυσώδης υπόθεση των υποκλοπών σε όλο της το εύρος»