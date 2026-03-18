Την ώρα που οι Ευρωπαίοι, ο ένας μετά τον άλλον, λένε όχι σε μια νέα πολεμική εμπλοκή με στόχο να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και νυν γραμματέας του ΝΑΤΟ κινείται σε αντίθετη γραμμή.



«Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Μαρκ Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.



Όντως οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, όμως αν υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνούν ήδη είναι ότι οι χώρες δεν προτίθενται να συμμετάσχουν ποτέ σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ.



Η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα, με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία να υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη στάση του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας ως λάθος την άρνηση της Συμμαχίας να συνδράμει τις ΗΠΑ στην απελευθέρωση του Στενού, αν και έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία για να ενεργήσει και μόνη της.



Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Αντίθετα, η Γαλλία εστιάζει στη δημιουργία μιας μελλοντικής συμμαχίας που θα εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μετά την παύση των εχθροπραξιών. Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι το Λονδίνο επιθυμεί την αποφυγή ενός γενικευμένου πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Βρετανία εργάζεται μαζί με τους συμμάχους της για την εξεύρεση ενός βιώσιμου σχεδίου που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής.



Ο Ρούτε συνέχισε λέγοντας: «Όσον αφορά το Ιράν και τον κίνδυνο να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα ή ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ως ΝΑΤΟ, συλλογικά, ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Επομένως, είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας να περιοριστεί σημαντικά η ικανότητα των βαλλιστικών πυραύλων ή η πυρηνική ικανότητα. Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συμμάχους και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά».