Ένα μήνυμα ισχύος έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με έναν τρόπο που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Ο ίδιος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, μια φωτογραφία του όπου κρατά τις «καλές» κάρτες uno, ενώ κοιτάζει τον φακό χαμογελώντας με νόημα.

Ο ίδιος γράφει στην φωτογραφία «I have all the cards» («εγώ κρατάω όλα τα χαρτιά»), η οποία αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ανάρτηση έρχεται από τον ίδιο ως μήνυμα ισχύος προς το Ιράν, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή αλλά και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Επιπλέον, σε άλλη του ανάρτηση έκανε γνωστό ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική αποστολή με την ονομασία «Project Freedom». Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται βίαια μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδράμουν στην απελευθέρωση πλοίων τους που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο δεν σχετίζονται άμεσα -είναι, ουσιαστικά ουδέτεροι παρατηρητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε διαμηνύσει στις χώρες αυτές ότι θα διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τις επικίνδυνες αυτές θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους».

«Το “Project Freedom” θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της ανάρτησής του.