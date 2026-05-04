Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 4/5 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται στον Κηφισό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση σε Μεσογείων και Αλεξάνδρας. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από τον άξονα Σύνταγμα – Ομόνοια, καθώς και σε Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου και Λ. Συγγρού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/Puwpvu7E0w — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 4, 2026

