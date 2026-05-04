Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν δι’ απαγχονισμού άλλους τρεις άνδρες που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία τον Ιανουάριο, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency ανέφερε ότι πρόκειται για τους Μεχντί Ρασουλί και Μοχαμάντρεζά Μιρί, που χαρακτηρίζονται ως «στοιχεία της Μοσάντ», καθώς και τον Εμπραχίμ Ντολαταμπαντί, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής ταραχών στην περιοχή Ταμπαρσί της Μασχάντ.

Σύμφωνα με το Fars, οι Ρασουλί και Μιρί φέρονται να είχαν άμεση εμπλοκή στη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ αντιμετώπιζαν και κατηγορίες για καταστροφή και λεηλασία δημόσιας περιουσίας, συνωμοσία κατά της εθνικής ασφάλειας με χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών, καθώς και κατοχή και κατασκευή αυτοσχέδιων όπλων.

Ο Ντολαταμπαντί κατηγορήθηκε ότι μετέφερε 250 έως 300 άτομα οπλισμένα με ματσέτες, οδηγώντας σε συγκρούσεις που, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μελών των δυνάμεων ασφαλείας και εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας και στρατιωτικής βάσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij.