Ένας Αλβανός και ένας Γεωργιανός είναι, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες της διπλής δολοφονίας κρατουμένων στο πειθαρχείο των φυλακών Νιγρίτας στις Σέρρες, περί τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση, έγιναν συνολικά 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο Αλβανός και ο Γεωργιανός, για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή που κόστισε τη ζωή σε έναν Ιρακινό και έναν Παλαιστίνιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια, αν και εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με τον «έλεγχο» των φυλακών. Ωστόσο, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και με χρήση αυτοσχέδιων μαχαιριών και άλλων αντικειμένων.

Οι δύο νεκροί κρατούμενοι ήταν 43 και 46 ετών, ενώ δικογραφία σχηματίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών που οργάνωσε και την έφοδο στις φυλακές Νιγρίτας.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού των κρατουμένων στον διάδρομο των φυλακών, έγκλειστοι από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8».

Στη συνέχεια, όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχικού κελιού «6».

Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Άμεσα επενέβησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρεται: «Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού».