Για τον τραγικό θάνατο του ομογενή αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου εν ώρα υπηρεσίας στο Σικάγο, μίλησε ο φίλος του, Αλέξης Στρατάκος.

«Ο Γιάννης ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Χάσαμε ένα παλληκάρι άδικα, πονάμε όλοι. Ήμαστε πληγωμένοι γιατί οι δικαστές άφησαν 7 φορές έξω από τη φυλακή τον άνθρωπο που τον σκότωσε», τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε «μόλις πήγαν να τον βάλουν (σ.σ. τον 26χρονο δράστη) στο μαγνητικό τομογράφο, φώναξε η νοσοκόμα “πιστόλι” και πυροβόλησε τον Γιάννη μας».

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

«Ήταν άδικο αυτό που έγινε, είχε ένα κοριτσάκι 3 ετών και άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της συζύγου του», κατέληξε ο κ. Στρατάκης.

Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, ο Μπαρθόλομιου «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την προσεχή Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.