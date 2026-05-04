Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ αναμένεται να κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα 4/5 έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στη σχετική του ανακοίνωση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
- Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.