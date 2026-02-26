«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο μονομελές δικαστήριο, στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα, γιατί σήκωσαν ένα βάρος που δεν αντιστοιχούσε για αυτή την υπόθεση σε αυτό το δικαστήριο», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Σπίρτζης, αναφορικά με την απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Υπάρχει ελπίδα ακόμη για την ελληνική δικαιοσύνη, έσωσαν την τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, την τιμή που έχει πληγώσει βαθιά η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, δυστυχώς. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία των υποκλοπών», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος: «Το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει για περαιτέρω διερεύνηση και για μια σειρά από αδικήματα τους σημερινούς ενόχους. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που το βάλαμε μόνο εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι ένα από τα αδικήματα που παραπέμπονται για διερεύνηση είναι το θέμα της κατασκοπείας. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι το εύρος των παρανομιών που έγιναν με την ηθική αυτουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που τώρα ξεκινάει, όχι μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας».