Ερωτήματα προκαλεί η δολιοφθορά σε καλώδια τηλεδιοίκησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στο Πλατύ Ημαθίας, που κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αυτή την ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες από ειδικά συνεργεία φωτοσήμανσης του ΟΣΕ από τη Λάρισα που έχουν βρεθεί στο σημείο, για την αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος της τηλεδιοίκησης.

Οι δράστες ήρθαν και την περασμένη Παρασκευή κι έκοψαν τα καλώδια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ από το σημείο. Στη συνέχεια, έγινε αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο οι δράστες επανήλθαν, έσπασαν το τσιμέντο κι έκοψαν ξανά τα καλώδια σε τρία διαφορετικά σημεία, αλλά δεν τα πήραν.

Αποτέλεσμα ήταν από το Πλατύ Ημαθίας και για 10 χιλιόμετρα έως και τον σηματοδότη που μπαίνει στο Αιγίνιο Πιερίας, να μην λειτουργεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά βάσει του κανονισμού.

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη»

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προχώρησε στην καταγγελία για τις φθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικό» το περιστατικό. Ο ίδιος κατήγγειλε μάλιστα πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε στον ΣΚΑΪ, αποκλείοντας, ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν, όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, κάνοντας και ειδική μνεία στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, το οποίο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας. «Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύστημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Όπως είπε, «δεν είναι GPS, είναι σύστημα εξειδικευμένο που δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα, βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ».

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστοιχίες -σήμερα είναι 15- και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά», πρόσθεσε.

«Είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο», ανέφερε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.