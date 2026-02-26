Στη σοβαρή καταγγελία ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικό» αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τον σταθμό Πλατύ στον άξονα με την Κατερίνη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε στον ΣΚΑΪ, αποκλείοντας, ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν, όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, κάνοντας και ειδική μνεία στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, το οποίο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας. «Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύστημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Όπως είπε, «δεν είναι GPS, είναι σύστημα εξειδικευμένο που δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα, βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ».

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστoιχίες -σήμερα είναι 15- και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά», πρόσθεσε.

«Είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο», ανέφερε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.