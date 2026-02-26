Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, νοσηλεύεται το πέντε μηνών μωράκι, που έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Η μητέρα του βρέφους, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως «έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο και η εξέταση που έκανε το παιδί χθες είναι καθαρή, όμως θα παραμείνει στη ΜΕΘ», ενώ είπε πως «έχουμε κάνει μήνυση».

Η μητέρα του μωρού τόνισε ακόμα πως «το παιδί είχε συμπτώματα, υψηλό πυρετό και άρχισε να βγάζει σπυράκια και ο γιατρός μου είπε να πάω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου κατευθείαν, πήγαμε στα επείγοντα και από την ώρα που πήγαμε αναζητούσαμε παιδίατρο, αλλά η παιδίατρος ήταν εφημερία στο τηλέφωνο και το παιδί το εξέτασε νοσηλεύτρια. Το παιδί όλο και χειροτέρευε, όμως η παιδίατρος του νοσοκομείου -από το τηλέφωνο- μας διαβεβαίωσε ότι είναι ιογενής λοίμωξη».

Όπως είπε, χρειάστηκε η παρέμβαση τοπικού βουλευτή για να μπορέσει να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, που τη συνόδευσε και έως το αεροδρόμιο, ενώ συγκλονίζει λέγοντας πως οι γιατροί της τόνισαν πως το παιδί ζει από θαύμα.