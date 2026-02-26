Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση με το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα που κινδύνευσε στη Ζάκυνθο γιατί δεν πήγε γιατρός να το εξετάσει.

Όλα ξεκίνησαν όταν το βρέφος σε εμπύρετη κατάσταση και με εξανθήματα στο σώμα μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο της Ζακύνθου.

Η μητέρα του 5 μηνών βρέφους αρχικά είχε επικοινωνήσει με ιδιωτικό γιατρό, ωστόσο όταν επιδεινώθηκε η υγεία του παιδιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί εξετάστηκε από την αγροτική γιατρό και την καρδιολόγο, ενώ, όπως καταγγέλλεται, η παιδίατρος που εφημέρευε απουσίαζε.

Η παιδίατρος που κάλυπτε την εφημερία δήλωσε πως βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Η παιδίατρος που όφειλε να καλύπτει την εφημερία στο νοσοκομείο του νησιού έχει ήδη τεθεί σε αναστολή καθηκόντων μέχρι να γίνει η ΕΔΕ.

Όσον αφορά το βρέφος, το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο της Ζακύνθου

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο Ζακύνθου σχετικά με το περιστατικό αναφέρεται:

«Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.»