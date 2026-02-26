Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη.

Η ανάρτησή του

Σοκαρισμένος πληροφορήθηκα τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο. Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους της.