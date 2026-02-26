Τα εισιτήρια για τη δεύτερη φάση πώλησης του φετινού Final Four της EuroLeague στην Αθήνα (22-24 Μαΐου) εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά!

Η EuroLeague Basketball είχε προγραμματίσει τέσσερις φάσεις διάθεσης εισιτηρίων για το T-Center, με τις δύο πρώτες να ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Όπως και στις 11 Φεβρουαρίου, η δεύτερη φάση που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί εξαντλήθηκε αστραπιαία.

«Η δεύτερη φάση εξαντλήθηκε γρήγορα, αλλά μην ανησυχείτε – θα υπάρχει νέα ευκαιρία στη τρίτη φάση, στις 17 Μαρτίου, στις 11:00 ώρα Ελλάδας», ενημέρωσε το κοινό η EuroLeague Basketball.